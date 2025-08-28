Ψητοί πατατοκεφτέδες με γλυκοπατάτα

Η γλυκοπατάτα με τα οφέλη της.

Μας προτείνει η Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με εξειδίκευση στα αυτοάνοσα και τη φλεγμονή και μετεκπαίδευση στη φυτοφαγία, Δέσποινα Μαρσέλου.

Οι πατατοκεφτέδες είναι ένας αγαπημένος ελληνικός μεζές που ταιριάζει με την ίδια ευκολία ως ένα ορεκτικό ή συνοδευτικό σε ένα τραπέζι, αλλά και ως σνακ στην παραλία ή οπουδήποτε αλλού. Σε αυτή τη vegan και πιο υγιεινή εκδοχή, χρησιμοποιούμε γλυκοπατάτα, γνωστή για την υψηλή της περιεκτικότητα σε βήτα-καροτένιο, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ένα υλικό που έχει συνδεθεί με τις Μπλε Ζώνες και τη μακροζωία και μπορεί να αποτελέσει μια αναβαθμισμένη επιλογή έναντι της απλής πατάτας. Οι γλυκοπατάτες υποστηρίζουν την υγεία του ανοσοποιητικού, ρυθμίζουν το σάκχαρο και χαρίζουν υπέροχη φυσική γλυκύτητα και χρώμα, ενώ μας παρέχουν και πρεβιοτικά για ένα υγιές έντερο. Ψήνοντάς τους, μάλιστα, αντί να τους τηγανίζουμε, μειώνουμε τα λιπαρά χωρίς να χάνουμε καθόλου σε γεύση! Και το αποτέλεσμα είναι πατατοκεφτέδες πλούσιοι σε φυτικές ίνες, πηγή βιταμινών A, C και E, χωρίς ζωικά προϊόντα, με καλά λιπαρά και ανώτεροι σε αντιοξειδωτικά σε σχέση με τους κλασικούς. Πάμε να τους φτιάξουμε; Διαβάστε περισσότερα.