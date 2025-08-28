City break στην Ευρώπη: Οι πόλεις που θα σας χαρίσουν υψηλές εμπειρίες με χαμηλό budget

Συνδυάζουμε ταξίδια και οικονομία, με τις κατάλληλες επιλογές.

Μπορεί στις διακοπές σας στα ελληνικά νησιά να συναντήσατε περισσότερους Ιταλούς και Γάλλους από Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία, ωστόσο, το καλοκαίρι του 2025 βρήκε τους Ευρωπαίους συνολικά μάλλον πιο φειδωλούς στα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Σχεδόν 10% λιγότεροι, μάλιστα, σκόπευαν να κάνουν διακοπές σε σχέση με πέρυσι, επικαλούμενοι κυρίως την οικονομική πίεση.

Κι όμως, υπάρχουν πόλεις που συνδυάζουν εμπειρίες, πολιτισμό και χαμηλό κόστος, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσοι πρέπει να σπάσουν τον κουμπαρά τους για να ταξιδέψουν. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί του AIPRM αναζήτησαν τους πιο συμφέροντες ευρωπαϊκούς προορισμούς για city break αυτή την εποχή, συγκρίνοντας αεροπορικά, διαμονή και ημερήσια έξοδα. Διαβάστε περισσότερα.