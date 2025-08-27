World Burger Tour 2025: Δοκιμάστε τα κορυφαία burger του κόσμου στο κέντρο της Αθήνας

Aπό Νέα Υόρκη, Τάμπα, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη και Μιλάνο.

Πριν λίγες ημέρες, η Hard Rock International ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ του ετήσιου διαγωνισμού World Burger Tour, στο πλαίσιο του οποίου σεφ των Hard Rock Cafe από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές burger. Οι συνταγές τους ήταν εμπνευσμένες από την τοπική κουλτούρα της κάθε πόλης, έχοντας την καθοδήγηση της σεφ, content creator και brand partner Olivia Tiedemann, ώστε να τελειοποιήσουν τις γευστικές τους δημιουργίες.

Οι επισκέπτες, οι λάτρεις των burger και οι ταξιδιώτες μπορούν τώρα να απολαύσουν μια «γαστρονομική περιήγηση» στo Hard Rock Cafe Athens και φυσικά σε όλα τα Hard Rock Cafe ανά τον κόσμο, δοκιμάζοντας τις δημιουργίες των πέντε κορυφαίων φιναλίστ του World Burger Tour. Από τη Νέα Υόρκη και την Τάμπα έως τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη και το Μιλάνο, κάθε burger είναι εμπνευσμένο από αυθεντικές τοπικές γεύσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των προορισμών όπου δραστηριοποιείται η Hard Rock, τόσο μέσα από τα cafes όσο και μέσα από τα ξενοδοχεία της. Διαβάστε περισσότερα.