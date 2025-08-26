Η Θάσος και οι λόγοι που την αγαπάμε

Δεσπόζει στο Βόρειο Αιγαίο, αποτελεί ορεινό τόπο με ψηλότερη κορυφή της το Υψάριο και ακτές σε όλη του την έκταση. Έχει τη φήμη του νησιού για οικογενειακές διακοπές, οι δραστηριότητες, όμως, δεν της λείπουν και περιλαμβάνουν το θαλάσσιο σκι, το ψάρεμα, την πεζοπορία και την ορειβασία, όπως και την παρατήρηση πουλιών. Τμήμα της Θάσου έχει χαρακτηριστεί, μάλιστα, ως ιδιαίτερης αξίας για τα άγρια πουλιά και είναι από τις πρώτες πανελλαδικά περιοχές που έχουν μπει σε καθεστώς παρακολούθησης από εθελοντές οργανώσεων. Ανεξαρτήτως… πουλιών, πάντως, η Θάσος μπορεί να αποτελέσει υπέροχο τόπο διακοπών για πολλούς λόγους. Διαβάστε περισσότερα