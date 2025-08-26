Logo Image

Η Θάσος και οι λόγοι που την αγαπάμε

Clickatlife

Η Θάσος και οι λόγοι που την αγαπάμε

Απέναντι από τις ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας, η Θάσος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους βορειοελλαδίτες, στο βόρειο Αιγαίο. Με 115 χιλιόμετρα μήκος ακτών, όμως, και δροσιά το καλοκαίρι, γιατί να μην ανέβει και η υπόλοιπη Ελλάδα προς τα εκεί;

Δεσπόζει στο Βόρειο Αιγαίο, αποτελεί ορεινό τόπο με ψηλότερη κορυφή της το Υψάριο και ακτές σε όλη του την έκταση. Έχει τη φήμη του νησιού για οικογενειακές διακοπές, οι δραστηριότητες, όμως, δεν της λείπουν και περιλαμβάνουν το θαλάσσιο σκι, το ψάρεμα, την πεζοπορία και την ορειβασία, όπως και την παρατήρηση πουλιών. Τμήμα της Θάσου έχει χαρακτηριστεί, μάλιστα, ως ιδιαίτερης αξίας για τα άγρια πουλιά και είναι από τις πρώτες πανελλαδικά περιοχές που έχουν μπει σε καθεστώς παρακολούθησης από εθελοντές οργανώσεων. Ανεξαρτήτως… πουλιών, πάντως, η Θάσος μπορεί να αποτελέσει υπέροχο τόπο διακοπών για πολλούς λόγους. Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube