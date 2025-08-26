Logo Image

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στο πρόσωπό μας μετά τις διακοπές;

Ήλιος, θάλασσα, μακιγιάζ, minimum φροντίδα δέρματος… Όλα αυτά αφήνουν το αποτύπωμά τους στο πρόσωπό μας και ήρθε η ώρα να λάβουμε δράση.

Η ξεκούραση των διακοπών, η διασκέδαση, η ανεμελιά και το μαύρισμα σίγουρα έχουν χαρίσει μια διαφορετική ομορφιά στην όψη μας που ειδικά τις πρώτες ημέρες μετά τις διακοπές μοιάζουμε να ακτινοβολούμε, παρά τη μελαγχολία της επιστροφής. Αν δούμε, όμως, το θέμα «πρόσωπο» πιο βαθιά, στην πραγματικότητα έχει πληρώσει το τίμημα της έκθεση στον ήλιο, της αφυδάτωσης, της ξηρότητας και ίσως κάποια ερυθρότητας που πάει… πακέτο με τις καλοκαιρινές περιπέτειες. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να το επαναφέρουμε, λοιπόν, είναι ο σωστός καθαρισμός. Διαβάστε περισσότερα

