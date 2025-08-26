Σκοπελίτικη τυρόπιτα: Στριφτή, τραγανή και γεμάτη Αιγαίο

Δεν είναι φτιαγμένη στο ταψί, δεν έχει χοντρή γέμιση, ούτε παχιά ζύμη. Είναι λεπτή, στριφτή σαν σαλιγκάρι, τηγανητή και τόσο τραγανή που ο ήχος της είναι εξίσου δελεαστικός με τη γεύση και την όψη της.

Η σκοπελίτικη τυρόπιτα δεν είναι μια απλή τυρόπιτα που στρέφει τα φώτα πάνω της επειδή προέρχεται από τη Σκόπελο -έχει πίσω της ιστορία και τεχνική. Είναι ένα μικρό στριφογυριστό θαύμα που χωράει σε ένα πιάτο, το αποτέλεσμα μιας παράδοσης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στα νησιώτικα σπίτια των Σποράδων, φτιαγμένη με αγνά υλικά και μεράκι και που φυσικά είναι must στα τοπικά πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Διαβάστε περισσότερα