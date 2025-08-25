Logo Image

Οδηγός παγωτού για ενήλικες: Ξέρετε τι τρώτε;

Οδηγός παγωτού για ενήλικες: Ξέρετε τι τρώτε;

Sorbet, gelato, soft serve και frozen yogurt έχουν διαφορές κι ήρθε η ώρα να τις μάθετε, κουταλιά κουταλιά.

Όσο εμείς μετράμε παγωτά, πίσω από κάθε χωνάκι και κυπελλάκι κρύβεται μια μικρή επιστήμη: διαφορετικά υλικά, τρόποι παρασκευής, υφές, θερμοκρασίες και ποσότητες αέρα. Αυτό μπορεί να μην αλλάζει κάτι στην καταμέτρησή μας (παγωτό το ένα, παγωτό και το άλλο), αλλά ίσως είναι ώρα να μάθουμε γιατί κάποια παγωτά λιώνουν σε 5 δευτερόλεπτα και άλλα κρατούν τη μορφή τους μέχρι να φτάσουμε σπίτι, άλλα είναι βελούδινα και πλούσια, ενώ κάποια πιο ελαφριά και δροσιστικά. Ας αναβαθμίσουμε τη σχέση μας με το παγωτό με έναν 101 οδηγό για να ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό που απολαμβάνετε. Διαβάστε περισσότερα

