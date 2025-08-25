Γιατί επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές -και τι να κάνουμε γι’ αυτό;

Φαίνεται παράδοξο κι όμως είναι αληθινό και συχνό φαινόμενο: πώς γίνεται να επιστρέφετε από περιόδους ξεκούρασης και διασκέδασης με λιγότερη ενέργεια; Η απάντηση είναι σύνθετη και συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα και ο εγκέφαλός σας σε συνθήκες αλλαγής, ακόμη κι αν αυτές είναι ευχάριστες.

Το nightlife κοστίζει (και στον ύπνο)

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, με τα κοκτέιλ και τα τσίπουρα να εναλλάσσονται «στην υγειά μας» κάθε βράδυ, το σύνηθες είναι να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε πιο αργά, κάτι που αναπόφευκτα επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό μας, δηλαδή το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει ύπνο, διάθεση και ενέργεια. Μελέτες δείχνουν ότι οι σημαντικές αλλαγές στον ύπνο κατά τη διάρκεια διακοπών συχνά οδηγούν σε αίσθημα κόπωσης κατά την επιστροφή στην καθημερινότητα και ο οργανισμός χρειάζεται σίγουρα το χρόνο του για να επαναφέρει το φυσιολογικό πρόγραμμα, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.