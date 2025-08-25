Logo Image

Γιατί επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές -και τι να κάνουμε γι’ αυτό;

Επενδύσαμε όλες μας τις αποταμιεύσεις για λίγη καλοκαιρινή ξεκούραση και επιστρέψαμε νιώθοντας σαν να μην «δραπετεύσαμε» ποτέ, οριακά και με περισσότερη κούραση -ίσως και με κάποια ίωση που ήρθε μαζί μας πίσω στην Αθήνα. Γιατί συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο και πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση;

Φαίνεται παράδοξο κι όμως είναι αληθινό και συχνό φαινόμενο: πώς γίνεται να επιστρέφετε από περιόδους ξεκούρασης και διασκέδασης με λιγότερη ενέργεια; Η απάντηση είναι σύνθετη και συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα και ο εγκέφαλός σας σε συνθήκες αλλαγής, ακόμη κι αν αυτές είναι ευχάριστες.

Το nightlife κοστίζει (και στον ύπνο)
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, με τα κοκτέιλ και τα τσίπουρα να εναλλάσσονται «στην υγειά μας» κάθε βράδυ, το σύνηθες είναι να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε πιο αργά, κάτι που αναπόφευκτα επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό μας, δηλαδή το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει ύπνο, διάθεση και ενέργεια. Μελέτες δείχνουν ότι οι σημαντικές αλλαγές στον ύπνο κατά τη διάρκεια διακοπών συχνά οδηγούν σε αίσθημα κόπωσης κατά την επιστροφή στην καθημερινότητα και ο οργανισμός χρειάζεται σίγουρα το χρόνο του για να επαναφέρει το φυσιολογικό πρόγραμμα, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα. Διαβάστε περισσότερα

