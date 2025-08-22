Logo Image

Γιορτές κρασιού ξεκινούν σήμερα στη Σάμο με τα φώτα στο θρυλικό Μοσχάτο

10 ημέρες γεμάτες πολιτισμό και αγαπημένο σαμιώτικο κρασί, για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο όπως πρέπει.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (Ε.Ο.Σ. Σάμου) και πολιτιστικούς φορείς του νησιού ανακοινώνει τη διοργάνωση των «ΓΙΟΡΤΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ 2025», από σήμερα έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Σάμου.

Με την παράφραση στίχου από γνωστό λαϊκό τραγούδι «Θα πιω το Doux, βρε πονηρή…», οι φετινές «Γιορτές Κρασιού» έρχονται να παντρέψουν τα πολιτιστικά δρώμενα με το θρυλικό σαμιώτικο Μοσχάτο, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που προβάλλει τη μακραίωνη ιστορική οινική συνέχεια της Σάμου. Διαβάστε περισσότερα

