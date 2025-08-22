Καρπούζι και ζάχαρη: Τι ισχύει τελικά με το πιο δροσιστικό φρούτο του καλοκαιριού

Ακόμη κι αν βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όταν κόβεται μια φέτα καρπούζι, μυρίζει καλοκαίρι παντού και είναι ίσως το πιο αγαπημένο φρούτο της εποχής. Κι όμως, συχνά συνοδεύεται από μια αμφιλεγόμενη φήμη: «Έχει πολλή ζάχαρη, δεν κάνει». Πόση αλήθεια κρύβεται σε αυτόν τον διατροφικό φόβο; Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

Πόση ζάχαρη έχει πραγματικά το καρπούζι;

Αν ανησυχείτε για τα φυσικά σάκχαρα, τα νέα είναι καθησυχαστικά. Τα 100 γραμμάρια καρπουζιού περιέχουν περίπου 6–7 γραμμάρια φυσικών σακχάρων –λιγότερη από ένα μήλο, πολύ λιγότερο από μια μπανάνα ή τα σταφύλια. Με περίπου 92% περιεκτικότητα σε νερό, είναι ένα από τα πιο ενυδατικά και χαμηλά σε θερμίδες φρούτα: μόνο 30 θερμίδες στα 100 γραμμάρια! Και επειδή οι αριθμοί μετράνε: μια κανονική φέτα καρπουζιού (περίπου 300 γρ.) περιέχει περίπου 90 θερμίδες και 18-20 γρ. φυσικών σακχάρων –δηλαδή όσο μια μικρή μπάρα δημητριακών, αλλά με πολύ περισσότερα θρεπτικά οφέλη. Διαβάστε περισσότερα