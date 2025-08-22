Logo Image

Βουτιά στο Ελαφονήσι, μια από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Clickatlife

Βουτιά στο Ελαφονήσι, μια από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Ο παράδεισος δεν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό, αλλά στα νοτιοδυτικά της Κρήτης και το Point of View του Θεόφιλου Μπάμπουλη μας στέλνει απευθείας εκεί.

Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και όταν μια ήδη υπέροχη παραλία με τιρκουάζ, κρυστάλλινα ρηχά νερά και ροζ άμμο σκαρφαλώνει στην κορυφή των Traveler’s Choice Awards του Trip Advisor, αναπόφευκτα γίνεται ακόμη πιο ασφυκτική τον μήνα αιχμής του καλοκαιριού, που σημαίνει ότι δεν είναι και η καλύτερη φάση να την απολαύσετε. Εκτός Αυγούστου, ωστόσο, το Ελαφονήσι της Κρήτης παραμένει ένα θαύμα της φύσης, με υπέροχα νερά σε ροζ φόντο, το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη λευκής άμμου με σπασμένα κομμάτια από ροζ/κόκκινα κοχύλια και μικροοργανισμούς (κυρίως θραύσματα από τα κελύφη των foraminifera). Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια, όταν συσσωρεύονται στις ακτές, δίνουν αυτήν τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωση στην άμμο. Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube