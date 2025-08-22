Βουτιά στο Ελαφονήσι, μια από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και όταν μια ήδη υπέροχη παραλία με τιρκουάζ, κρυστάλλινα ρηχά νερά και ροζ άμμο σκαρφαλώνει στην κορυφή των Traveler’s Choice Awards του Trip Advisor, αναπόφευκτα γίνεται ακόμη πιο ασφυκτική τον μήνα αιχμής του καλοκαιριού, που σημαίνει ότι δεν είναι και η καλύτερη φάση να την απολαύσετε. Εκτός Αυγούστου, ωστόσο, το Ελαφονήσι της Κρήτης παραμένει ένα θαύμα της φύσης, με υπέροχα νερά σε ροζ φόντο, το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη λευκής άμμου με σπασμένα κομμάτια από ροζ/κόκκινα κοχύλια και μικροοργανισμούς (κυρίως θραύσματα από τα κελύφη των foraminifera). Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια, όταν συσσωρεύονται στις ακτές, δίνουν αυτήν τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωση στην άμμο. Διαβάστε περισσότερα