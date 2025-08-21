Το Selene αφηγείται την ιστορία της Σαντορίνης με την υπογραφή Μποτρίνι

Στην καρδιά των Φηρών, το Selene συνεχίζει να γράφει ιστορία στη γεύση, συνδυάζοντας την παράδοση της ελληνικής κουζίνας με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργική φινέτσα. Από το 1985 όταν πήρε σάρκα και οστά το όραμα του αείμνηστου Γιώργου Χατζηγιαννάκη και της συζύγου του Έβελυν, το ιστορικό εστιατόριο αναβίωσε το 2021 κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Katikies και με την υπογραφή του Έκτορα Μποτρίνι. Κι όλα αυτά στην αυλή της καθολικής μονής του 18ου αιώνα, που στεγάζει σήμερα το 5* ξενοδοχείο Katikies Garden και αποτελεί το απόλυτο μαγευτικό σκηνικό για τα τέσσερα νέα μενού. Διαβάστε περισσότερα