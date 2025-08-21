Logo Image

Το Selene αφηγείται την ιστορία της Σαντορίνης με την υπογραφή Μποτρίνι

Το Selene, το ιστορικό εστιατόριο της Σαντορίνης που γράφει ιστορία στην ελληνική γαστρονομία από το 1985, επανασυστήνεται φέτος με ένα ανανεωμένο ταξίδι fine dining υπό την καθοδήγηση του βραβευμένου με αστέρι Michelin και Executive Chef του Ομίλου Katikies, Έκτορα Μποτρίνι.

Στην καρδιά των Φηρών, το Selene συνεχίζει να γράφει ιστορία στη γεύση, συνδυάζοντας την παράδοση της ελληνικής κουζίνας με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργική φινέτσα. Από το 1985 όταν πήρε σάρκα και οστά το όραμα του αείμνηστου Γιώργου Χατζηγιαννάκη και της συζύγου του Έβελυν, το ιστορικό εστιατόριο αναβίωσε το 2021 κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Katikies και με την υπογραφή του Έκτορα Μποτρίνι. Κι όλα αυτά στην αυλή της καθολικής μονής του 18ου αιώνα, που στεγάζει σήμερα το 5* ξενοδοχείο Katikies Garden και αποτελεί το απόλυτο μαγευτικό σκηνικό για τα τέσσερα νέα μενού. Διαβάστε περισσότερα

