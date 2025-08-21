Μεσογειακοί προορισμοί σαν όνειρο

Korcula, Κροατία

Το ότι ο θρυλικός εξερευνητής Μάρκο Πόλο, αφού γύρισε τον πλανήτη, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Korcula, λέει πολλά. Το δαλματικό αυτό νησί αποτελεί ένα μίνι-Ντουμπρόβνικ, καρτ-ποσταλικών προδιαγραφών και φυσικά οι παραλίες του συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες της Μεσογείου. Στο νησί παράγεται και ντόπιο κρασί κι όσο κι αν ψάξετε, δεν θα βρείτε το σούπερ ξηρό grk πουθενά αλλού. Για φαγητό περάστε οπωσδήποτε από το Tara’s Lodge για φρέσκα θαλασσινά και ψάρια. Διαβάστε περισσότερα