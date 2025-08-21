Logo Image

Το σταφύλι έχει ένα ακόμη σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζουν πολλοί

Clickatlife

Περιμέναμε ένα χρόνο για να το γευτούμε ξανά και να μάθουμε ότι εκτός από απόλαυση και οφέλη στην καρδιά, μας κάνει καλό και στο έντερο αλλά και στον εγκέφαλο.

«Ό,τι κάνει καλό στην καρδιά κάνει καλό και στον εγκέφαλο» και «Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος» ακούμε συχνά και υπάρχει όντως στενή σχέση ανάμεσα στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, όπως και του εντερικού μικροβιώματος με τη συνολική μας υγεία. Το σταφύλι, λοιπόν, έρχεται να το επιβεβαιώσει και να τα ωφελήσει όλα.

Όταν σκεφτόμαστε το σταφύλι, το μυαλό μας πηγαίνει στις πολυφαινόλες του, στη ρεσβερατρόλη, στα καρδιοπροστατευτικά του οφέλη και φυσικά στη νοστιμιά του. Αυτό που δεν γνωρίζουν όμως πολλοί, είναι πως το ταπεινό αυτό φρούτο συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του εντέρου και της μικροβιακής μας ισορροπίας. Και αυτό το κάνει πιο σημαντικό απ’ όσο ίσως φαντάζεστε. Διαβάστε περισσότερα

