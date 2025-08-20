Δημοφιλή κοκτέιλ που καλό είναι να ξανασκεφτείτε πριν παραγγείλετε

Long Island Iced Tea

Το Long Island έχει τη φήμη του «επικίνδυνου» ποτού και όχι άδικα. Συνδυάζει βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα και triple sec σε μία και μόνο μερίδα, πράγμα που σημαίνει ότι όσο κι αν φαντάζεστε το αλκoόλ που κρύβει, είναι σίγουρα περισσότερο και μάλιστα καμουφλαρισμένο σαν… ice tea. Αν και μπορεί να σας φαίνεται συμφέρουσα επιλογή (πέντε ποτά στην τιμή του ενός!), στην πράξη είναι πολύ εύκολο να τελειώσει άδοξα τη βραδιά σας. Αν επιμένετε να το δοκιμάσετε, τουλάχιστον μείνετε στο ένα ποτήρι. Διαβάστε περισσότερα