Falljökull: Πώς είναι μια καλοκαιρινή πεζοπορία σε παγετώνα;

Περίπου 4000 χιλιόμετρα βόρεια της Ελλάδας, η Ισλανδία ζει ένα τελείως διαφορετικό καλοκαίρι. Θερμοκρασίες που σπάνια ξεπερνούν τους 15°C, ήλιος που δεν δύει σχεδόν ποτέ και ένα φυσικό σκηνικό που συνδυάζει παγετώνες, ηφαίστεια και καταρράκτες σε απόσταση αναπνοής. Μετά τους 35-40°C, το νησιώτικο λευκό και το απέραντο αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο που ζούμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, παίρνουμε μια ανάσα δροσιάς με μια πεζοπορία στον παγετώνα Falljökull της Ισλανδίας, μια εμπειρία που αξίζει να μπει στην ατξιδιωτική σας ατζέντα.

Ο Falljökull («παγετώνας που πέφτει») βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ισλανδίας, κοντά στην περιοχή Skaftafell, μέσα στο Vatnajökull National Park, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ευρώπης. Αποτελεί έναν από τους «παραπόταμους» του Vatnajökull, του μεγαλύτερου παγετώνα της ηπείρου και ξεχωρίζει για τη θεαματική του μορφολογία: παγωμένες «σκάλες», βαθιές ρωγμές, μπλε αποχρώσεις και καταρράκτες από λιωμένο πάγο που κατρακυλούν στις άκρες του. Διαβάστε περισσότερα