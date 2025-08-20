Logo Image

Μυκητιάσεις ποδιών: Η αόρατη παγίδα του καλοκαιριού

Η υγεία των ποδιών μας μάλλον δεν είναι βασικό μας μέλημα στις διακοπές, όμως οι μύκητες καιροφυλακτούν, καθώς η ζεστη και η υγρασία είναι το ιδανικό περιβάλλον για να κάνουν... πάρτι. 

Ξυπόλυτοι στην άμμο, με αλάτι στο δέρμα και τον ήλιο στα πέλματα -έτσι μοιάζει το καλοκαίρι των ονείρων μας. Και δικαίως! Οι διακοπές είναι η εποχή που τα πόδια σας απολαμβάνουν ελευθερία από παπούτσια, κάλτσες και γραφεία. Όμως, εκεί που το δέρμα αναπνέει και ξεκουράζεται, παραμονεύει κι ένας λιγότερο ευχάριστος επισκέπτης: η μυκητίαση των ποδιών.

Κοινό πρόβλημα που πολλοί αγνοούν στην αρχή ή μπερδεύουν με ένα απλό ξηρό δέρμα, η μυκητίαση βρίσκει πρόσφορο έδαφος το καλοκαίρι: υγρασία, ζέστη, κοινόχρηστοι χώροι, βρεγμένα μαγιό και… ξυπολυταρία συνθέτουν τις ιδανικές συνθήκες για να «ανθίσει». Αν θέλετε να αποφύγετε την κλασική εικόνα του ταξιδιώτη που ξύνει τα πέλματά του κάτω από την ξαπλώστρα, δείτε πώς με απλές κινήσεις, μπορείτε να προλάβετε τον ερεθισμό, τον κνησμό και την αντιμυκητιασική κρέμα από το φαρμακείο των διακοπών.

