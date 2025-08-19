Το 1ο Greek Fashion Festival έρχεται στην Πειραιώς 260 και η μόδα δίνει ραντεβού με τον πολιτισμό

Η καρδιά της ελληνικής μόδας θα χτυπά δυνατά στην Πειραιώς 260.

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, με το 1ο Greek Fashion Festival, μια νέα διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Association, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σε έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να φέρει κοντά τη μόδα με τις τέχνες, τη δημιουργία με τον προβληματισμό, μέσα από ένα πλούσιο διήμερο γεμάτο εκπλήξεις, performances, εκπαιδευτικές δράσεις και fashion shows.

Η έναρξη την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σηματοδοτείται από την avant-garde παράσταση Dramodé, όπου 62 καλλιτέχνες από τον χώρο της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Διαβάστε περισσότερα.