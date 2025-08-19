Logo Image

Το 1ο Greek Fashion Festival έρχεται στην Πειραιώς 260 και η μόδα δίνει ραντεβού με τον πολιτισμό

Clickatlife

Το 1ο Greek Fashion Festival έρχεται στην Πειραιώς 260 και η μόδα δίνει ραντεβού με τον πολιτισμό

Το 1ο Greek Fashion Festival έρχεται με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας

Η καρδιά της ελληνικής μόδας θα χτυπά δυνατά στην Πειραιώς 260.

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, με το 1ο Greek Fashion Festival, μια νέα διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Association, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σε έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να φέρει κοντά τη μόδα με τις τέχνες, τη δημιουργία με τον προβληματισμό, μέσα από ένα πλούσιο διήμερο γεμάτο εκπλήξεις, performances, εκπαιδευτικές δράσεις και fashion shows.

Η έναρξη την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σηματοδοτείται από την avant-garde παράσταση Dramodé, όπου 62 καλλιτέχνες από τον χώρο της μόδας, του θεάτρου, της μουσικής, της όπερας και της performance ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube