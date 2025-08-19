Αύγουστος στα Άγραφα: Διακοπές αλλιώς με αέρα ορεινό

Στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Παραπάνω από 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τα Άγραφα αποτελούν έναν από τους πιο αυθεντικούς και ανεξερεύνητους προορισμούς της χώρας, έναν τόπο όπου η φύση βασιλεύει, ο χρόνος κυλά πιο αργά και η αυθεντικότητα δεν είναι τουριστικό τρικ αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας, σε μία από τις πιο απομονωμένες και παρθένες περιοχές της ορεινής Ελλάδας, τα Άγραφα υπόσχονται άλλου είδους διακοπές, πραγματικής ηρεμίας, δροσιάς και αυθεντικότητας, απαλλαγμένης από το μπλε-λευκό αμπαλάζ που μας κοστίζει ακριβά πλέον.

Το όνομά τους, μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο: «Άγραφα», επειδή λέγεται πως κάποτε δεν ήταν καταγεγραμμένα στους οθωμανικούς φορολογικούς καταλόγους και μέχρι σήμερα διατηρούν μια ιδιότυπη ανεξαρτησία από τη μαζικότητα και τον θόρυβο της εποχής. Διαβάστε περισσότερα.