Γιαούρτι: Η πιο δροσερή πινελιά της ελληνικής καλοκαιρινής γεύσης

Του δίνουμε συνήθως μια μικρή θέση στο πρωινό ή τα σνακ της ημέρας.

Αλλά αν το σκεφτείτε, ελάχιστες τροφές είναι τόσο ευέλικτες όσο το γιαούρτι. Αυτή η λευκή, δροσερή, ελαφρώς υπόξινη νοστιμιά τρυπώνει διακριτικά σχεδόν παντού, από τα πιο παραδοσιακά μέχρι τα πιο σύγχρονα πιάτα, δίνοντας ισορροπία, γευστικό κοντράστ και μια ανάσα φρεσκάδας στις μέρες της ζέστης. Ταιριάζει τόσο καλά με τα καλοκαιρινά λαχανικά, τα μυρωδικά, τα φρούτα και τα θαλασσινά, που μας κάνει να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται κάτι τόσο απλό να λειτουργεί σχεδόν μαγικά σε τόσα πολλά πιάτα. Διαβάστε περισσότερα.