Το ιδανικό σνακ για την παραλία –και πώς να το φτιάξετε

Τα τάκος με χούμους και αβοκάντο θα σας φροντίσουν ιδανικά.

Τα κρουασάν φούρνου και οι τυρόπιτες είναι μια πολύ παχυντική και βαριά επιλογή για την παραλία -και γενικότερα- και τα φρούτα είναι μεν δροσερά και θρεπτικά, αλλά δεν αποτελούν ολοκληρωμένο γεύμα όταν βρισκόμαστε όλη την ημέρα στην παραλία. Και για να απεξαρτηθούμε λίγο από τα τοστ με τυρί και γαλοπούλα, σας προτείνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και θρεπτικό σνακ που μπορείτε να φτιάχνετε καθημερινά για την παραλία και να διατηρείτε την ενέργειά σας, χωρίς κορεσμένα λιπαρά και υπερβολική ζάχαρη: τάκος.

Τα τάκος δεν είναι τίποτα παραπάνω από τορτίγιες με γέμιση που μπορείτε εσείς να επιλέξετε, αλλά με τις κατάλληλες επιλογές χαρίζετε στον εαυτό σας την ενέργεια που χρειάζεται χωρίς τα παρελκόμενα. Το χούμους εν προκειμένω είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη από τα ρεβίθια, τα λαχανικά είναι δροσερά, αντιοξειδωτικά και πλούσια σε φυτικές ίνες και το αβοκάντο είναι θησαυρός καλών λιπαρών, για καλή καρδιαγγειακή υγεία και κορεσμό. Μπορείτε να προμηθευτείτε έτοιμο χούμους ή να το φτιάξετε μια φορά και να έχετε για κάθε μέρα με αυτή τη συνταγή. Διαβάστε περισσότερα.