Έκπληξη στην Ευρώπη: Αυτές είναι οι χώρες με τα πιο καθαρά νερά

Έκπληξη στην Ευρώπη: Αυτές είναι οι χώρες με τα πιο καθαρά νερά

Δεν είναι οι πρώτες που μας έρχονται στο μυαλό, αλλά τα νερά τους είναι πιστοποιημένα τα πιο καθαρά

Τι λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA).

Η ακρίβεια των ελληνικών νησιών στέλνει πλέον πολλούς από εμάς στο εξωτερικό για τις διακοπές του καλοκαιριού, όπου απ’ ό,τι φαίνεται μπορούμε να βρούμε εξίσου ή και ακόμη πιο καθαρά και κρυστάλλινα νερά για τα θαλάσσια μπάνια μας, μακριά από τα γνωστά και δημοφιλή hotspots.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Travel + Leisure, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε την αξιολόγηση για τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης για τη θερινή περίοδο του 2024. Με βάση τα στοιχεία της, η Σλοβενία και η Λιθουανία ισοβαθμούν στην πρώτη θέση για τα καθαρότερα παράκτια νερά στον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα. 

