Διακοπές χωρίς φλεγμονή: Πώς θα το καταφέρετε

Τι μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε χωρίς να πιεστούμε;

Φυτική απόλαυση χωρίς κόπο

Το καλοκαίρι ευνοεί από μόνο του τη φυτοφαγία: δροσερές σαλάτες, φρούτα, λαχανικά εποχής και μεσογειακά πιάτα γεμάτα πολύχρωμα θρεπτικά συστατικά. Όλα αυτά τρέφουν το μικροβίωμα του εντέρου σας, μειώνουν τη φλεγμονή και χαρίζουν ελαφρύ, σταθερό επίπεδο ενέργειας όλη μέρα.

-Επιλέξτε καθημερινά πιάτα που περιέχουν τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά χρώματα από λαχανικά ή φρούτα.

-Βάλτε στο πιάτο σας ελιές, ωμούς ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, ρίγανη, μυρωδικά: είναι μικρά αλλά αντιφλεγμονώδη «θαύματα».

-Αν τρώτε εκτός, προτιμήστε φυτικές επιλογές, π.χ. ρεβιθοσαλάτα, λαδερά, φακές, μπριάμ ή σαλάτες με όσπρια, τουλάχιστον στον μεγαλύτερο όγκο της μερίδας σας. Διαβάστε περισσότερα.