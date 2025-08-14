Οι Σποράδες στο μικροσκόπιο: Όσα αγαπάμε σε κάθε νησί

Το αγαπημένο μέρος στο λατρεμένο σύμπλεγμα του Αιγαίου που κοντράρει τις Κυκλάδες.

Χώρα Αλοννήσου, για όμορφες βόλτες

Η Αλόννησος είναι ένα μικρό και ήσυχο νησί, για να απολαύσετε διακοπές μακριά από τη φασαρία, το clubbing και τους πιο… trendy παραθεριστές. Από το πανέμορφο λιμάνι της Αλοννήσου, το Πατητήρι, η Χώρα απέχει 3 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, αποτελώντας την παλιά πρωτεύουσα του νησιού. Εκεί θα μπορέσετε να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική των πυκνοχτισμένων σπιτιών, αιγαιοπελαγίτικη με πηλιορείτικες επιρροές, νεοκλασική και αγροτική, όπως και υπέροχη θέα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Λιθόστρωτα καλντερίμια, ταβερνάκια με θέα τη θάλασσα από ψηλά, όμορφοι αυλόγυροι, λιθοσκέπαστες εκκλησίες, βυζαντινά τείχη και υπέροχες μυρωδιές από τα σπίτια, όλα τα έχει η χώρα, για όσους αναζητούν κάτι παραδοσιακό και οικείο κι όχι κάτι κοσμοπολίτικο και θορυβώδες. Αν περάσετε τις διακοπές σας στην Αλόννησο και ανεβείτε στη Χώρα της, μην παραλείψετε να ανεβείτε στο γραφικό ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων και να απολαύσετε από εκεί μια θέα που θα σας συνοδεύει όλο το χειμώνα. Διαβάστε περισσότερα.