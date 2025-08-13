Ο απόλυτος προορισμός για food lovers βρίσκεται στην Τήνο

Μια ξεχωριστή γαστρονομική πρόταση με την υπογραφή του σεφ Σταμάτη Μαρμαρινού.

Η αυθεντικότητα της Τήνου φαίνεται πως αποτέλεσε έμπνευση για τον βραβευμένο σεφ Σταμάτη Μαρμαρινό, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της γαστρονομικής εμπειρίας του Odera Tinos και αποτυπώνει τη φιλοσοφία του στο πιάτο μέσα από δύο διαφορετικές εστιατορικές εμπειρίες, το κομψό brasserie-style Eos και τη σύγχρονη γαστροταβέρνα Nosti. Ο σεφ τιμά τις τοπικές πρώτες ύλες και την εποχικότητα, δημιουργώντας μενού που μιλούν στη μνήμη και στις αισθήσεις και επανερμηνεύοντας την ελληνική και κυκλαδίτικη κουζίνα με αφοσίωση, τεχνική και δημιουργική ματιά. Διαβάστε περισσότερα.