Logo Image

Ο απόλυτος προορισμός για food lovers βρίσκεται στην Τήνο

Clickatlife

Ο απόλυτος προορισμός για food lovers βρίσκεται στην Τήνο

Και συγκεκριμένα στο Odera Tinos, το πρώτο high-end resort του νησιού

Μια ξεχωριστή γαστρονομική πρόταση με την υπογραφή του σεφ Σταμάτη Μαρμαρινού.

Η αυθεντικότητα της Τήνου φαίνεται πως αποτέλεσε έμπνευση για τον βραβευμένο σεφ Σταμάτη Μαρμαρινό, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της γαστρονομικής εμπειρίας του Odera Tinos και αποτυπώνει τη φιλοσοφία του στο πιάτο μέσα από δύο διαφορετικές εστιατορικές εμπειρίες, το κομψό brasserie-style Eos και τη σύγχρονη γαστροταβέρνα Nosti. Ο σεφ τιμά τις τοπικές πρώτες ύλες και την εποχικότητα, δημιουργώντας μενού που μιλούν στη μνήμη και στις αισθήσεις και επανερμηνεύοντας την ελληνική και κυκλαδίτικη κουζίνα με αφοσίωση, τεχνική και δημιουργική ματιά. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube