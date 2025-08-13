Logo Image

Προστατέψτε φυσικά τα μαλλιά σας από τον ήλιο χωρίς ένα βαλιτσάκι προϊόντα

Clickatlife

Προστατέψτε φυσικά τα μαλλιά σας από τον ήλιο χωρίς ένα βαλιτσάκι προϊόντα

Τα μαλλιά καταπονούνται αρκετά από την έκθεση στον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες

 Ελάτε να τα προστατεύσουμε φυσικά.

Αν δεν έχετε ήδη αποκτήσει τη συνήθεια, ξεκινήστε να φοράτε καπέλο. Αν νιώθετε ότι δεν σας κολακεύουν τα καπέλα, αυτό σίγουρα δεν είναι δικαιολογία για να αφήσετε τα μαλλιά σας στην τύχη τους. Χρησιμοποιήστε ένα φαρδύ φουλάρι ή δέστε γύρω από το κεφάλι σας σαν τουρμπάνι το παρεό. Μάλιστα αυτή η επιλογή είναι ακόμη καλύτερη αφού προστατεύεται επιπλέον ο ευαίσθητος σβέρκος και τα αυτιά σας.

Χρησιμοποιήστε ένα αντηλιακό σε μορφή σπρέι και ψεκάστε τα μαλλιά σας φροντίζοντας να κάνετε συχνές επαναλήψεις μετά τις βουτιές. Μια άλλη λύση είναι η εξής: αναμείξτε υγρό αντηλιακό με νερό και γεμίστε το ειδικό εξάρτημα/δοχείο για ψέκασμα που θα βρείτε στα σούπερ μάρκετς. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube