Προστατέψτε φυσικά τα μαλλιά σας από τον ήλιο χωρίς ένα βαλιτσάκι προϊόντα

Ελάτε να τα προστατεύσουμε φυσικά.

Αν δεν έχετε ήδη αποκτήσει τη συνήθεια, ξεκινήστε να φοράτε καπέλο. Αν νιώθετε ότι δεν σας κολακεύουν τα καπέλα, αυτό σίγουρα δεν είναι δικαιολογία για να αφήσετε τα μαλλιά σας στην τύχη τους. Χρησιμοποιήστε ένα φαρδύ φουλάρι ή δέστε γύρω από το κεφάλι σας σαν τουρμπάνι το παρεό. Μάλιστα αυτή η επιλογή είναι ακόμη καλύτερη αφού προστατεύεται επιπλέον ο ευαίσθητος σβέρκος και τα αυτιά σας.

Χρησιμοποιήστε ένα αντηλιακό σε μορφή σπρέι και ψεκάστε τα μαλλιά σας φροντίζοντας να κάνετε συχνές επαναλήψεις μετά τις βουτιές. Μια άλλη λύση είναι η εξής: αναμείξτε υγρό αντηλιακό με νερό και γεμίστε το ειδικό εξάρτημα/δοχείο για ψέκασμα που θα βρείτε στα σούπερ μάρκετς. Διαβάστε περισσότερα.