Δεκαπενταύγουστος: Οικονομικές αποδράσεις για να το γιορτάσετε τελευταία στιγμή

Δεκαπενταύγουστος: Οικονομικές αποδράσεις για να το γιορτάσετε τελευταία στιγμή

Ποιες είναι, όμως, οι πιο οικονομικές επιλογές;

Ευκαιρία να κανονίσετε αποδράσεις της τελευταίας στιγμής.

Δεν χρειάζεται να ακυρώσετε τα σχέδια για ξεκούραση επειδή… τα αφήσατε για τελευταία στιγμή. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η τέλεια αφορμή για μια μικρή απόδραση, χωρίς να ξεφύγετε από το budget σας και χωρίς να οδηγήσετε για ώρες. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κοντινοί προορισμοί που προσφέρουν νησιώτικη αύρα, παραδοσιακή φιλοξενία ή απλώς μερικές μέρες ηρεμίας με καθαρές παραλίες και καλό φαγητό. Και το καλύτερο; Όλα αυτά, με λιγότερα από 175€ το άτομο. Το Pricefox συγκέντρωσε για εσάς 8 value for money επιλογές για να ζήσετε το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου όπως του αξίζει: χαλαρά, δροσερά και οικονομικά. Διαβάστε περισσότερα. 

