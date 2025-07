House of NYNN: Τι συμβαίνει στο The Ilisian, το πρώην Hilton;

Μια ξεχωριστή εμπειρία έρχεται να προστεθεί στον χάρτη της αθηναϊκής ζωής.

Αυτό συμβαίνει με το άνοιγμα του House of NYNN στο The Ilisian, τον πολυδιάστατο προορισμό στο κέντρο της Αθήνας στο πρώην Hilton, που υποδέχεται το House of NYNN, μια σύγχρονη, ιδιωτική λέσχη μελών που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο ζωής στην πόλη. Πρόκειται για την πρώτη εμπειρία που αποκαλύπτεται στο πλαίσιο του The Ilisian, με τα επόμενα βήματα να περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας, γαστρονομίας, διαμονής και ψυχαγωγίας.

Ως το πρώτο σύγχρονο members’ club της Αθήνας, το House of NYNN συνδυάζει γαστρονομία, design, ευεξία και πολιτισμό με έναν τρόπο που προάγει την ευζωία και την ποιότητα ζωής. Εδώ, θα βρείτε τέσσερις διακριτούς αλλά αλληλένδετους χώρους, σχεδιασμένους για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σας για σύνδεση, εργασία, κίνηση και αναζωογόνηση. Διαβάστε περισσότερα.