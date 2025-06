Τι σερβίρει το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου (και πόσο κοστίζει)

Στις 19 Ιουνίου, στην καρδιά του Τορίνο, το Maido ανακηρύχθηκε Καλύτερο Εστιατόριο του Κόσμου για το 2025.

Mε χορηγό την S.Pellegrino & Acqua Panna και η Λίμα του Περού φωτίζεται ακόμη περισσότερο ως μια γαστρονομική πόλη με πολλές εκλεκτές επιλογές για φαγητό (στην κορυφαία 50άδα βρίσκονται ήδη 4 εστιατόρια της πόλης). Για τον σεφ Mitsuharu “Micha” Tsumura του Maido, αυτή είναι η κορύφωση μιας λαμπρής πορείας, αφού το εστιατόριο-ορόσημο της Nikkei κουζίνας βρίσκεται σταθερά στο τοπ 10 της λίστας The World’s 50 Best Restaurants, ενώ από το ντεμπούτο του στη λίστα το 2015, δεν έχει λείψει ούτε μία χρονιά. Ταυτόχρονα, έχει βρεθεί τέσσερις φορές στην πρώτη θέση της κατάταξης Latin America’s 50 Best Restaurants και κατέλαβε την 5η θέση παγκοσμίως το 2024. Κάπως σαν να ήταν προδιαγεγραμμένη η αστραφτερή πορεία του προς την κορυφή, με τον σεφ Mitsuharu “Micha” Tsumura να βρίσκεται περήφανα πίσω από όλο αυτό. Διαβάστε περισσότερα.