Η μόδα συναντά τη θάλασσα στο πιο καλοκαιρινό pop-up event

Resortwear, ελληνικά brands, Αθηναϊκή Ριβιέρα και η πιο ανεπιτήδευτα chic ατμόσφαιρα του καλοκαιριού έρχεται σε μερικές ημέρες στο νότο της Αθήνας. Αν ψάχνετε το απόλυτο shopping experience λίγο πριν τις διακοπές, το The Pop Up Project Powered by Fays Control έχει ήδη κρατήσει θέση για εσάς με θέα θάλασσα και μοναδικά fashion finds. Συγκεκριμένα, στις 26 και 27 Ιουνίου, το The Pop Up Project επιστρέφει στη Αθηναϊκή Ριβιέρα, μεταμορφώνοντας το Sea Satin σε σκηνικό υψηλής αισθητικής, μόδας και resort εμπειρίας. Διαβάστε περισσότερα.