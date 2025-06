Anthology of Athens: Νέα εμπειρία βιώσιμης φιλοξενίας φέρνει την Αρχαία Αθήνα στο σήμερα

Η τοποθεσία του δεν θα γινόταν να είναι πιο κεντρική, χτισμένο δίπλα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κάτω από την Ακρόπολη, απέναντι από το Ναό του Ολυμπίου Διός, κοντά στο Ηρώδειο και τον Εθνικό Κήπο. Αυτό αυτόματα δίνει νόημα και στην ονομασία του, καθώς αναδεικνύει την έννοια της «Ανθολογίας» ως εκλεκτική συλλογή εικόνων, μύθων και εμπειριών.

Ο λόγος για το Anthology of Athens, μέλος των Leading Hotels of the World, που πριν λίγες ημέρες πραγματοποίησε τα εγκαίνιά του ως το πρώτο βιώσιμο, Cultural boutique ξενοδοχείο 5* στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Στόχος του, να φέρει την έννοια του well living στο κέντρο της πολιτιστικής πρωτεύουσας του κόσμου, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, πολυτέλεια, βιωσιμότητα και πολιτιστική κληρονομιά. Διαβάστε περισσότερα.