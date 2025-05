Το The C-Beach Restaurant καλωσορίζει το καλοκαίρι αυτή την Κυριακή

Οι ηλιόλουστες Κυριακές είναι πλέον καθεστώς, το καλοκαίρι είναι μια ανάσα μακριά και το The C – Beach Restaurant, ο κορυφαίος all day προορισμός δίπλα στη θάλασσα, ανακοινώνει με ενθουσιασμό το επίσημο opening της καλοκαιρινής σεζόν την Κυριακή 18 Μαΐου.

Για να γιορτάσει την έναρξη της σεζόν, το The C – Beach Restaurant υποδέχεται το Colors brand για ένα special opening party στα νότια προάστια, γεμάτο μουσική, ρυθμό και θετική ενέργεια, ακριβώς δίπλα στο κύμα. Το πάρτι θα ξεκινήσει από νωρίς και θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ, με το brand Colors να δημιουργεί την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Διαβάστε περισσότερα.