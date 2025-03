Η Ημέρα της Γυναίκας έχει την τιμητική της στο Four Seasons Astir Palace Hotel

Με τη ματιά στην παγκόσμια ισότητα, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Ημέρας της Γυναίκας 2025 έχοντας ετοιμάσει μια σειρά εκδηλώσεων και εμπειριών γύρω από την πολύ σημαντική αυτή ημέρα. Στην καρδιά των εκδηλώσεων του ξενοδοχείου για την Ημέρα της Γυναίκας βρίσκεται το The Great Sunday Club του Avra Bar, μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Celebrate Her—μια παγκόσμια κοινότητα που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός από το 2020, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προβολής και υποστήριξης των γυναικών στη βιομηχανία ποτών και φιλοξενίας. Παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, επικεντρωμένο στη δικτύωση, την εκπαίδευση, την καριέρα, την ασφάλεια και την ευεξία.Με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, δημιουργικά κοκτέιλ και κοινές εμπειρίες, η εκδήλωση τιμά τις γυναίκες που ηγούνται στον κλάδο, προωθώντας παράλληλα έναν πιο συμπεριληπτικό χώρο. Επιπλέον, μια ειδικά σχεδιασμένη γευστική εμπειρία στο Astron και ένα ξεχωριστό πακέτο spa αναδεικνύουν την κομψότητα και τη σημασία της φροντίδας του εαυτού. Διαβάστε περισσότερα.