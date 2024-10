O Φορέας Τέχνης στην Υγεία – Eyes of Light, πιστός στο όραμα του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, εγκαινιάζει μια έκθεση ξεχωριστής σημασίας. Από τις 16 έως τις 24 Οκτωβρίου 2024 στο χώρο πολιτισμού TAF – The Art Foundation θα παρουσιαστούν οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον 1ο Φωτομαραθώνιο Ελπίδας Click for Life. Διαβάστε περισσότερα.