Το Avra Bar μας καλεί για μοναδικά κοκτέιλ by the pool από κορυφαίους διεθνείς mixologists

Αυτή την Κυριακή 8/9 δίνουμε ραντεβού στο Avra bar στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, όπου το The Great Sunday Club επιστρέφει, με κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Mixologists από τρία κορυφαία hotspots του κόσμου – το Employees Only από τη Νέα Υόρκη, το Moebius από το Μιλάνο και το Nouvelle Vague από τα Τίρανα– θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους οραματιστές του Avra για να δημιουργήσουν μοναδικά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα, μετατρέποντας το The Great Sunday Club σε The Great Sunday Pool Club. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πισίνα του Arion από τις 18:00 έως τις 22:30, με τις cabanas της πισίνας να μετατρέπονται σε τέσσερα διαφορετικά μπαρ που θα σερβίρουν 12 αποκλειστικά κοκτέιλ για μία και μοναδική βραδιά. Διαβάστε περισσότερα.