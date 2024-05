Η τουριστική Ελλάδα στηρίζει τη διαφορετικότητα

Με στόχο την προβολή της Ελλάδας στην αμερικανική αγορά ως τουριστικού προορισμού που στηρίζει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, η Υπηρεσία ΕΟΤ ΗΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε από τις 19 μέχρι τις 28 Απριλίου ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) στην Αθήνα, την Αργολίδα και την Κρήτη για την ΑμεΑ Αμερικανίδα, Ellen Stohl, και τους συνοδούς της. Η κα Stohl είναι καθηγήτρια για ζητήματα αναπηρίας στο California State University, ηθοποιός και συνεργάτιδα του αμερικανικού περιοδικού «New Mobility Magazine», που εξειδικεύεται σε θέματα ποιότητας ζωής για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Να σημειώσουμε ότι το «New Mobility Magazine» έχει τιμηθεί κατά καιρούς με σημαντικά βραβεία στις ΗΠΑ, όπως το Independent Press Award (2006) από το Utne Reader, το «Maggie for best buyer’s guide» από την Western Publications Association, το «Ozzie for best redesign from Folio» κ.ά. Το άρθρο της κας Stohl σχετικά με την προσβασιμότητα και τις υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα στους ελληνικούς προορισμούς θα δημοσιευτεί στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).