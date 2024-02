Ξεκινήσατε να οργανώνετε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Η MonAsty, Autograph Collection σας προτείνει την τέλεια ρομαντική απόδραση στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, με πολυτελή διαμονή 5 αστέρων και βραβευμένες γαστρονομικές απολαύσεις με «άρωμα» Αγίου Βαλεντίνου. Στο πλαίσιο του πακέτου «Love Is In The Air» θα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία MonAsty Autograph Collection, όλο το Φεβρουάριο.