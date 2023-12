Το Beefbar Athens στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στο 4 Seasons Astir Palace Hotel Athens ξεκίνησε από το Μόντε Κάρλο και έχει ήδη κατακτήσει την food & beverage σκηνή της Αθήνας. Αποτελεί δημιούργημα του entrepreneur Riccardo Giraudi και έχει καθιερωθεί ως the place to be για τους λάτρεις του fine dining που αγαπούν το κρέας.