World Travel Market London 2025: Δυναμική παρουσία της Ελλάδας στην γιορτή του παγκόσμιου τουρισμού – Εκεί και η Ναυτεμπορική

Με κεντρικό θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας το ταξίδι σε έναν κόσμο που αλλάζει» η World Travel Market (WTM) London 2025 ανοίγει τις πύλες της από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου στο ExCel του Λονδίνου φέρνοντας κοντά τους παγκόσμιους ηγέτες του τουρισμού με σκοπό να συζητήσουν για θέματα πολιτικής, στρατηγικής και επενδύσεων.

Η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά σ΄αυτή τη γιορτή της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ευοίωνες προοπτικές που διανοίγονται στον ελληνικό τουρισμό την επόμενη χρονιά, στο απόηχο των πρόσφατων ανακοινώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για έσοδα 16,7 δισ ευρώ στο οκτάμηνο του 2025 από 14,9 δισ. ευρώ το 2024, στοιχεία που οδηγούν σε εκτιμήσεις για ρεκόρ εισπράξεων για το τρέχον έτος.

Με περίπτερο η Ναυτεμπορική

Η Ναυτεμπορική θα συμμετάσχει για 4η χρονιά στην έκθεση του Λονδίνου, με δικό της stand στο περίπτερο του ΕΟΤ όπου θα παρουσιάσει την αγγλόφωνη έκδοση Treasures of Greek Tourism: All shades of beauty, ενώ θα καλύψει δημοσιογραφικά τις εκδηλώσεις με ρεπορτάζ για στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της και το τηλεοπτικό κανάλι της.

Από ποιες χώρες αναμένεται αύξηση των τουριστών

Η βρετανική αγορά είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό και οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν πως η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026. Ηδη, με βάση τις επαφές που έχουν γίνει, προβλέπεται άνοδος αφίξεων από τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδία, με τους ξενοδόχους να κάνουν λόγο για μεσοσταθμική αύξηση 3-5% στις τιμές των συμβολαίων.

Η WTM London -για πρώτη φορά στα 45 χρόνια ιστορίας της- θα συγκεντρώσει όλες τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου κάτω από ένα γενικό θέμα.

Οι έξι κύριοι πυλώνες της έκθεσης

Οι έξι κύριοι πυλώνες της φετινής έκθεσης είναι: Βιωσιμότητα, Τεχνολογία, DEAI (Ποικιλομορφία, Ισότητα, Προσβασιμότητα & Ένταξη), Μάρκετινγκ, Γεωοικονομία και Ταξιδιωτικές Τάσεις. Η WTM London συγκεντρώνει περισσότερες από 180 χώρες, 4.047 εκθέτες απ΄ όλο τον κόσμο, ενώ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 34.074 συναντήσεις με τον αριθμό των επισκεπτών να ξεπερνά τις 46.000.

Τέσσερις κρίσιμες προκλήσεις για την ελληνική φιλοξενία

Η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, που εκπροσωπεί το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο καθώς νιώθει ολοένα πιο δυνατή έχοντας ξεπεράσει ανώδυνα τις γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις των τελευταίων πέντε ετών, με τις προβλέψεις να είναι εξαιρετικά θετικές για το μέλλον.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η χώρα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ανάμεσα στους top προορισμούς παγκοσμίως, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν κυρίως τις υποδομές.

Οπως ανέφεραν εκπρόσωποι των ξενοδόχων, η ελληνική φιλοξενία αντιμετωπίζει τέσσερις κρίσιμες προκλήσεις:

-έλλειψη φυσικών πόρων (νερού)

-κορεσμό σε ορισμένες περιοχές

-μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών και

-αύξηση των μόνιμης εγκατάστασης ξένων υπηκόων στη χώρα μας.

Στον τομέα των ξενοδοχείων, οι ξένες επενδύσεις συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς με την πολιτεία να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Ερωτηματικό παραμένει το πως και πότε θα κλείσει η ψαλίδα με τις ανταγωνίστριες χώρες στη σχέση αφίξεις/έσοδα.