Η The Body Shop στηρίζει την «ΦΛΟΓΑ»  για δεύτερη χρονιά

Η “The Body Shop” ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τη «ΦΛΟΓΑ», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, στηρίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το πολύτιμο έργο του Συλλόγου.

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων, θα διατεθεί για την υποστήριξη του έργου της Φλόγας, ενώ παράλληλα από τις 3 Νοεμβρίου 2025 έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, σε όλα τα καταστήματα The Body Shop στην Ελλάδα θα υπάρχουν κουτιά δωρεών, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να συμβάλει προσωπικά στην ενίσχυση αυτού του σπουδαίου σκοπού.

Σύμφωνα με την εταιρεία με κάθε αγορά αυτά τα Χριστούγεννα στα καταστήματα The Body Shop, ενισχύεται το έργο της Φλόγας για έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και πιο φωτεινό. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν τη δική τους δωρεά απευθείας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.floga.org.gr.

Η The Body Shop παραμένει πιστή στην αποστολή της εδώ και σχεδόν 50 χρόνια να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Καλεί λοιπόν και φέτος τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους δώρα για καλό σκοπό που θα σκορπίσουν αγάπη και ελπίδα στα παιδιά της Φλόγας, που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο και βρίσκεται στο πλευρό τους και των οικογενειών τους. Με την αφοσίωση των εθελοντών και εθελοντριών της, προσφέρει ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, μεταδίδοντας καθημερινά δύναμη, κουράγιο και ελπίδα.

«Αυτή είναι η ουσία των Χριστουγέννων»

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ακούραστη προσφορά των εθελοντών της Φλόγας και τιμά τον ανιδιοτελή αγώνα τους να κρατούν ζωντανή την ελπίδα για εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Όπως δήλωσε η Δήμητρα Καλδή, Marketing & Communication Director της The Body Shop στην Ελλάδα, «η συνεργασία μας με τη Φλόγα μάς γεμίζει συγκίνηση και υπερηφάνεια. Κάθε αγορά, κάθε μικρή προσφορά, μεταφράζεται σε πραγματική στήριξη για παιδιά που δίνουν μια μεγάλη μάχη με θάρρος και χαμόγελο. Αυτή είναι η ουσία των Χριστουγέννων, η αγάπη και η αλληλεγγύη».