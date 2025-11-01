“Skechers Concept Store” στο “Kings Avenue Mall” της Πάφου

Ένα νέο κατάστημα στο “Kings Avenue Mall”, στην Πάφο της Κύπρου πρόσθεσε στο δίκτυό του το comfort technology brand “SKECHERS”. Στο Grand Opening Party που διοργανώθηκε με αφορμή το νέο “SKECHERS CONCEPT STORE” οι καλεσμένοι και το πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε, περιηγήθηκαν στον νέο χώρο του καταστήματος.

Με χρονική αφετηρία το 1992, η “Skechers The Comfort Technology Company, με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία comfort brands παγκοσμίως, αναπτύσσοντας άνετα, καινοτόμα, κομψά και ποιοτικά lifestyle και performance υποδήματα, ρούχα και αξεσουάρ για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Οι συλλογές της εταιρείας διατίθενται σε 180 χώρες και περιοχές μέσω πολυκαταστημάτων, εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής, αλλά και απευθείας στους καταναλωτές μέσω του skechers.com και περίπου 5.300 καταστημάτων Skechers παγκοσμίως. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες shopping και κορυφαία προϊόντα άνεσης στους καταναλωτές.

Στη λίστα Fortune 500

Να σημειωθεί ότι η Skechers ανήκει στη λίστα Fortune 500 και διαχειρίζεται τις διεθνείς της δραστηριότητες μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές, κοινοπραξίες και διανομείς.

Στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων της γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της μάρκας για περισσότερα από 30 χρόνια. Στις πρόσφατες καινοτομίες της εταιρείας εντάσσονται οι τεχνολογίες αντικραδασμικής προστασίας. Επίσης τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιεί προσφέρουν εμπειρία άνεσης που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των αθλητών υψηλού επιπέδου που στοχεύουν στην κορυφή, όσο και των καταναλωτών που θέλουν απλώς να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους με άνεση.