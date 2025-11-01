ΕS SYSTEMS: Προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο σε υγειονομικούς χώρους

Mελέτη ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο, σε χώρους της Κλινικής, όπως η Υποδοχή και τα Χειρουργεία ολοκλήρωσαν η ES SYSTEMS, μέλος του EFA GROUP, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η λύση περιλαμβάνει δίκτυο αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό, τα οποία συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας πλήρη εικόνα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους της υγειονομικής μονάδας.

Ο αισθητήρας, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της μελέτης από την ES SYSTEMS, κατέγραψε κρίσιμους δείκτες, όπως τα επίπεδα CO2, TVOC και HCHO, καθώς και τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση. Επιπλέον καινοτομία του κόμβου αισθητήρων ήταν η ταυτόχρονη μέτρηση αριθμού και μάζας μικροσωματιδίων (αιωρούμενα σωματίδια) με υψηλή ακρίβεια ακόμη και πολύ μικρών μεγεθών (από PM0.1 μέχρι και PM10).

Όλα τα δεδομένα από τους κόμβους αισθητήρων επεξεργάστηκαν τοπικά (edge computing) πριν αποσταλούν ασύρματα σε κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud). Εκεί τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Τα αποτελέσματα των υπό παρακολούθηση χώρων (χειρουργεία, δωμάτια, υποδοχή) της υγειονομικής δομής παρουσιάστηκαν στον τελικό χρήστη σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οφέλη του συστήματος περιλαμβάνουν έγκαιρη ειδοποίηση επιδείνωσης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο, βελτιωμένα πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος HVAC, συμμόρφωση με πρότυπα υγειονομικής ασφάλειας, μεγαλύτερη ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και ασθενών μέσω της αδιάλειπτης παρακολούθησης της ποιότητας αέρα και των αιωρούμενων σωματιδίων.

Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σύμφωνα με τον Δρα Εμμανουήλ Ζερβάκη, Chief Business Officer της ES SYSTEMS, «σε συνέχεια της ανάπτυξης του καινοτόμου κόμβου αισθητήρων, προχωρήσαμε στη μελέτη, ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δημιουργήσαμε ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη λοιμώξεων και στην προστασία της υγείας προσωπικού και ασθενών. Η λύση μας βασίζεται σε δίκτυο έξυπνων αισθητήρων που μεταφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε ειδική πλατφόρμα, προσφέροντας εικόνα και άρα δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στο ιατρονοσηλευτικό δυναμικό».

Να σημειωθεί πως η ES SYSTEMS αναπτύσσει και κατασκευάζει μικροηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) και διασυνδεδεμένους και αυτόνομους κόμβους αισθητήρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές του Διαδικτύου Πραγμάτων (IoT).