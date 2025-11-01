Το έργο των Σκουριών προχωρά βάσει σχεδιασμού για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόνισε μεταξύ άλλων η διοίκηση της καναδικής πολυεθνικής Εldorado Gold μητρικής της Ελληνικός Χρυσός, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2025.

Να σημειωθεί ότι στις Σκουριές, το κεφάλαιο του έργου για το 2025 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 440 έως 470 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία το γεγονός αυτό αντανακλά την επιτάχυνση των εργασιών σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς και τις προληπτικές προσπάθειες μείωσης του κινδύνου.

Το εκτιμώμενο κεφάλαιο του έργου παραμένει αμετάβλητο στα 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο παραμένει σε καλό δρόμο και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τα 20 έτη

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας του έργου των Σκουριών το μεταλλείο έχει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τα 20 έτη και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 73% για τη Φάση 2 της κατασκευής και 86% αν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026, με την παραγωγή χρυσού για το 2026 να προβλέπεται μεταξύ 135.000 και 155.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 45 και 60 εκατομμυρίων λιβρών.

Εστίαση στην ασφάλεια

Από την πλευρά του ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, στο μήνυμά του για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επεσήμανε πως «το έργο των Σκουριών σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο αυτή την εβδομάδα με την επιτυχή εκτέλεση της πρώτης υπόγειας δοκιμαστικής έκρηξης, ενισχύοντας τη σταθερή πρόοδό του. Στο ανοιχτό ορυχείο, τέσσερα συνεργεία είναι πλέον σε λειτουργία και μεταβαίνουμε σε ένα σύστημα βαρδιών που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η αποθήκευση μεταλλεύματος βρίσκεται σε καλό στάδιο, σε προετοιμασία για τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου, με την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος να αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Συνεχίζουμε να μειώνουμε τους κινδύνους σε βασικούς τομείς νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και έχουμε ξεκινήσει πρόωρες δοκιμές πριν από την έναρξη της λειτουργίας και δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας σε διάφορους τομείς του εργοταξίου. Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην ασφάλεια και την πειθαρχημένη εκτέλεση κατά τις τελικές φάσεις των μηχανικών, σωληνώσεων, ηλεκτρικών και οργάνων, καθώς συνεχίζουμε να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του».

82,3 εκατ. δολάρια προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Η Eldorado Gold στο Γ’ τρίμηνο 2025 είχε έσοδα 434,7 εκατ. δολ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων («Προσαρμοσμένο EBITDA») 196,3 εκατ. δολ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 82,3 εκατ. δολ.

Η παραγωγή χρυσού διαμορφώθηκε στις 115.190 ουγκιές, χάρη στην αύξηση της παραγωγής στο συγκρότημα Lamaque, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της επεξεργασίας του υπολοίπου του δεύτερου μαζικού δείγματος στο Ormaque, η οποία αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη παραγωγή της Ολυμπιάδας, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στο κύκλωμα επίπλευσης.

Με βάση την παραγωγή από την αρχή του έτους έως το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για την ετήσια παραγωγή χρυσού το 2025 σε 470.000 έως 490.000 ουγκιές.