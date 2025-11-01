ΕΛΤΑ: Μερική μόνο αναδίπλωση για τα λουκέτα – Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα, ποια παίρνουν 3μηνη παράταση

Στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων από τοπικές κοινωνίες, αντιπολίτευση αλλά και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τα ΕΛΤΑ αλλάζουν – εν μέρει – ρότα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε άμεσο λουκέτο σε 204 καταστήματα, με νέα ανακοίνωσή της η διοίκηση επισημαίνει ότι σε πρώτη φάση θα κλείσουν μόνο καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών. Για τα υπόλοιπα οι αποφάσεις, όπως είχε γράψει νωρίτερα το Naftemporiki.gr, θα ληφθούν εντός τριμήνου.

«Αν δεν ληφθούν τώρα οι αποφάσεις, οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες»

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους», αναφέρει η διοίκηση, υπογραμμίζοντας πως για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο οργανισμός καταγράφει ζημιές, ενώ πλέον οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν καμία κρατική ενίσχυση.

Η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Η διοίκηση τονίζει πως επιλέγει να δράσει «με ευθύνη και ρεαλισμό». Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μιας σύγχρονης, αποδοτικής εταιρείας υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται, το νέο σχέδιο αντιμετωπίζει χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ υπήρχαν ελλείψεις εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. «Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία των ΕΛΤΑ – στη διανομή και την εξυπηρέτηση του πελάτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ψηφιακός ταχυδρόμος και υπηρεσίες «κατ’ οίκον»

Η νέα στρατηγική, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο του οργανισμού – τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για άμεση, ασφαλή και συνεπή εξυπηρέτηση.

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος, ενώ το φυσικό υποκατάστημα σε πολλές περιοχές έχει περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των καταστημάτων, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία μόνο των καταστημάτων σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, όπου λειτουργούν και άλλα υποκαταστήματα.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα πραγματοποιηθούν εντός τριμήνου, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας πρακτορείων όπου υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

«Διασφαλίζουμε την παρουσία μας παντού»

Η διοίκηση καταλήγει ότι ο στόχος του μετασχηματισμού είναι «να διασφαλιστεί η παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με καλύτερες υπηρεσίες, στην πόρτα κάθε πολίτη, ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής».

«Αν δεν δράσουμε τώρα, οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες», καταλήγει η ανακοίνωση.