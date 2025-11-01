Με 5 «μνηστήρες» τα ΣΔΙΤ ανακύκλωσης σε Κω και Κάλυμνο

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το έργο «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων, μέσω ΣΔΙΤ» εκτιμώμενης συνολικής αξίας περί τα 110 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» στη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη έδωσαν χθες οι ΓΕΚ Τέρνα, Metlen, Aktor, Άβαξ, και Ηλέκτωρ (Motor Oil).

Το έργο αφορά ειδικότερα τη δημιουργία Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΑΑα) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Κω και Μονάδας Προεπεξεργασίας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΠΑΑ) για τον Δήμο Καλυμνίων. Στην πράξη, η μονάδα της Κω θα περιλαμβάνει και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), στον οποίο θα οδηγούνται τα υπολείμματα επεξεργασίας της ΜΑΑα, καθώς και τα υπολείμματα της ΜΠΑΑ Καλύμνου, τα οποία θα μεταφέρονται προς ταφή.

Οι δύο μονάδες (ΜΑΑα Κω και ΜΠΑΑ Καλύμνου) θα διαχειρίζονται συνολικά 46.238 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 24.738 τόνοι θα είναι σύμμεικτα αστικά απόβλητα, 10.000 τόνοι χωριστά συλλεγμένα βιοαπόβλητα και 11.500 τόνοι χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο εκτιμάται σε 30,4 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, ενώ το σύνολο των πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, σε 79,66 εκατ. ευρώ. Το έργο δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πόρους εθνικής ή και ευρωπαϊκής προέλευσης.