Παπουτσάνης: Διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για το 2025 – Διψήφια ανάπτυξη εκτιμά για το 2026

Τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών εκτιμά για το σύνολο του 2025 η διοίκηση της Παπουτσάνης, όπως τόνισε στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Τα όπλα στη φαρέτρα της εισηγμένης εταιρείας για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι η ανάπτυξη των υφιστάμενων συνεργασιών, η περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων καθώς και η επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα η διοίκηση της Παπουτσάνης προετοιμάζει το έδαφος και για τη σύναψη νέων σημαντικών συνεργασιών που θα συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Για την επόμενη χρονιά, το 2026, η εταιρεία εκτιμά επίσης διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στην οποία αναμένεται να συντελέσουν και οι τέσσερις πυλώνες δραστηριότητάς της, επώνυμα είδη, ξενοδοχειακά προϊόντα, παραγωγή για τρίτους και ειδικές βιομηχανικές σαπωνόμαζες, σε συνέπεια με τον μεσοπρόθεσμο στόχο για κύκλο εργασιών 100 εκατ. ευρώ έως το έτος 2028. Η εταιρεία εστιάζει στις νέες συνεργασίες και για το 2026 αξιοποιώντας τον περιορισμό των εν λειτουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, καθώς και στη δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων μέσω μίας σειράς στοχευμένων ενεργειών, με νέες συνεργασίες και επέκταση υφιστάμενων.

Στο 9μηνο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 61,0 εκατ. ευρώ έναντι 49,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024 αυξημένος κατά 23%, με σημαντική συμμετοχή των επώνυμων προϊόντων. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 4,4%, φτάνοντας τα 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, βελτιωμένα κατά 22%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.Οι εξαγωγές της εταιρείας αντιπροσώπευσαν το 54% του κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του 9μήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 32% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.