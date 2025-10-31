Doppler: Ισχυρή κερδοφορία και έντονη εξωστρέφεια – Πρόβλεψη για έσοδα 40 εκατ. ευρώ στην πενταετία

Όχι απλώς ορατά αλλά εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της εισόδου – εδώ και έναν χρόνο – του SMERemediumCap στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ντόπλερ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» (DOPPLER S.A.).

O κύκλος εργασιών της βορειοελλαδικής βιομηχανίας ανελκυστήρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 36,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ανερχόμενο στα 10,11 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τριπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 802.000 ευρώ έναντι 267.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται μάλιστα από τη διοίκηση της εταιρείας, πρόκειται για τα πρώτα μόνο αποτελέσματα ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιοργάνωσης και επενδύσεων, που στοχεύει στη δραστική βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του πελάτη με ταυτόχρονο εξορθολογισμό και εξοικονόμηση κόστους.

Πρόβλεψη για κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ στην πενταετία

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα αγγίξει τα 40 εκατ. ευρώ στην πενταετία, σε συνδυασμό με σημαντική άνοδο της κερδοφορίας, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά το τζίρο της που το 2023 ανήλθε σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους.

Η εισηγμένη προχωρά σε σειρά επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα το 2024 δρομολόγησε την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της.

Η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με υψηλή ζήτηση για ανακαίνιση ανελκυστήρων, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, εξετάζει ευκαιρίες σε αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με στόχο την περαιτέρω διεθνοποίηση της εταιρείας.

Ωστόσο, η βασική στόχευση παραμένει στην Ευρώπη, όπου με στρατηγικές συμφωνίες έχει εδραιώσει την παρουσία της σημαντικά. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά, όπου η παρουσία της έχει ήδη ενισχυθεί, με στόχο να την επεκτείνει περαιτέρω, αξιολογώντας έργα, όπως η επέκταση του ΜΕΤΡΟ και η επένδυση στο Ελληνικό.

Έντονα εξαγωγικό προφίλ

Η DOPPLER απασχολεί περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη στο εργοστάσιό της στο Πολύκαστρο, αλλά και στα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πλέον και στη Γερμανία. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι διαθέτει έντονα εξαγωγικό προφίλ, καθώς η πρώτη εξαγωγή της πραγματοποιήθηκε ήδη τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, το 2000: τέσσερις ανελκυστήρες για ένα ξενοδοχείο στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2001, ακολούθησε η πρώτη αποστολή προς την Αγγλία. Σήμερα υπάρχουν εγκατεστημένοι ανελκυστήρες DOPPLER σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η αγορά της Αγγλίας πρωταγωνιστούσε στις εξαγωγές. Ακολούθησε η Ρωσία, έπειτα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ τα τελευταία χρόνια την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία.

Εκτός από τους ανελκυστήρες που κατασκεύασε για το μουσείο Niguliste στο Τάλλιν και το κτίριο της Zaha Hadid στο Ντουμπάι, έχει υλοποιήσει και πολλά ακόμα εμβληματικά έργα όπως στα αεροδρόμια της πόλης του Κουβέιτ, το “Ελευθέριος Βενιζέλος” στην Αθήνα, το “Μακεδονία” στη Θεσσαλονίκη, αλλά και του αεροδρομίου στο Τσίταγκονγκ του Μπαγκλαντές και μεταξύ άλλων έχει αναπτύξει επίσης το Field Helper, μία πρωτοποριακή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα διεθνή έργα, περιλαμβάνονται ακόμη οι επικλινείς ανελκυστήρες σε συγκρότημα κατοικιών στις δαλματικές ακτές της Κροατίας και σε ξενοδοχειακά resorts.

Αυτό το διάστημα ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται για εγκατάσταση άλλοι δύο ανελκυστήρες, ένας για το κάστρο της πόλης του Ομάν και ένας σε παραθαλάσσια βίλα στο Ντέβον της Αγγλίας. ενώ επόμενα μεγάλα projects της DOPPLER θα είναι μεταξύ άλλων και σε διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους, ενώ αγορά αυξημένου ενδιαφέροντος είναι και τα δημόσια κτίρια και μεγάλα έργα υποδομών, όπου η ασφάλεια, η καινοτομία και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν προτεραιότητα.

Σύμφωνα, δε, με πρόσφατες διεθνείς αναλύσεις της ευρωπαϊκής αγοράς κατασκευής ανελκυστήρων οι συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη υπολογίζονται σε περίπου 21,5 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Η αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό (CAGR) περίπου 5-7% έως το 2030, φτάνοντας τα 31 δισ. ευρώ.