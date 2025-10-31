Στοχευμένες επενδύσεις της General Mills Ελλάδος στο εργοστάσιό της στη Βοιωτία – Σε ανοδική τροχιά η ελληνική θυγατρική

Σε στρατηγικό σημείο παραγωγής global brands μετεξελίσσεται το εργοστάσιο της General Mills Ελλάδος στην Βοιωτία, με τα πλάνα του αμερικάνικου μητρικού ομίλου να προβλέπουν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», στοχευμένες επενδύσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δυναμικής της εγχώριας μονάδας.

Μολονότι η ελληνική θυγατρική διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό επικοινωνιακό προφίλ, ο μητρικός όμιλος φέρεται ότι υπολογίζει ως ιδιαίτερα στρατηγικό asset το εργοστάσιο στην Ελλάδα καθώς αποτελεί έναν ισχυρό εξαγωγικό κόμβο.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την απόφαση για την διακοπή της λειτουργίας της γραμμής παραγωγής των προϊόντων ζύμης (Pillsbury) η οποία εντάσσεται στη γενική στρατηγική του αμερικανικού ομίλου που προχώρησε στην πώληση των δραστηριοτήτων ζύμης, η μονάδα στην Βοιωτία ενδυναμώθηκε παραγωγικά με νέες γραμμές τορτίγιας Old El Paso ενώ διατηρεί και την παραγωγή των dry mixes υπό το σήμα Betty Crocker. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία του Ομίλου με την Cérélia αφορά στην πώληση των προϊόντων ζύμης στην Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένων των brands Knack & Back και Jus-Rol, ενώ το σήμα Pillsbury παραμένει στο χαρτοφυλάκιο της General Mills, ωστόσο η παραγωγή γίνεται μέσω τρίτου.

Από το 2017 έως και το 2024 η μονάδα της Βοιωτίας έχει απορροφήσει σημαντικά κεφάλαια ενώ οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι τα πλάνα προβλέπουν και περαιτέρω κινήσεις ενδυνάμωσης του εργοστασίου εστιάζοντας σε νέα προϊόντα υψηλής ζήτησης με έμφαση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ήδη η General Mills Ελλάς διατηρεί έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα με πάνω από το 90% των παραγόμενων προϊόντων της να διοχετεύονται σε διεθνείς αγορές.

Στη παρούσα φάση αιχμή του δόρατος θεωρείται η αύξηση του αποτυπώματος του «μεξικάνικου» χαρτοφυλακίου της τορτίγιας στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.

Σε ανοδική τροχιά

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φετινή πορεία της ελληνικής θυγατρικής κινείται σε ανοδική τροχιά, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει στο να «μαζευτούν» οι απώλειες από την διακοπή της παραγωγής των προϊόντων ζύμης που επηρέασε την εικόνα των εσόδων κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2024.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της General Mills Hellas τα έσοδα στην χρήση 1/6/2023-30/5/2024 εμφάνισαν πτώση 20% στα 56,85 εκατ. ευρώ έναντι 71,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στο εξεταζόμενο διάστημα σημειώθηκε μείωση στις εξαγωγές κατά περίπου 14,7 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό γύρω στο 23,14% με συνολικό ποσό εξαγωγών περίπου 49 εκατ ευρώ το οποίο απορροφάται σχεδόν στο σύνολο του από εταιρείες του Ομίλου General Mills. Όπως σημειώνει η διοίκηση «η γενική μείωση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τον τερματισμό λειτουργίας της γραμμής των προϊόντων ζύμης (Pillsbury)»

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο να αναφερθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε αύξηση στις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατά περίπου 5%.

Κατά την εξεταζόμενη χρήση, τα μικτά κέρδη, που αποτελούν το 3,7% των πωλήσεων μειώθηκαν κατά 26,8%, στα 2,11 εκατ. ευρώ ενώ τα λοιπά συνήθη έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 8,1% στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη κατέγραψαν υποχώρηση περί το 38,7% και διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία περιορίστηκε κατά 16,6% σε 772.264 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ελληνική θυγατρική του αμερικάνικου κολοσσού τροφίμων δημιουργήθηκε το 1997 και σήμερα στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα απασχολούνται περίπου 160 εργαζόμενοι. Πέρα από την εγχώρια παραγωγική της παρουσία η ελληνική θυγατρική εισάγει από άλλες εταιρείες του ομίλου μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν δημοφιλή σήματα όπως : Häagen-Dazs, Nature Valley, Pillsbury, Cheerios κ.α.