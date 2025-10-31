Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τoν πήχη των αποδόσεων – Στα 3,5 δισ. ο στόχος πιστωτικής επέκτασης

Την ηγετική θέση στην Ελλάδα αλλά και την καθολική σύγκλιση της Τράπεζας Πειραιώς με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόνισε μεταξύ άλλων ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διεθνών αναλυτών, ενώ ξεχώρισε το γεγονός ότι η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε τροχιά να υπερβεί πολλούς από τους ετήσιους στόχος της.

Παράλληλα, κατά την ίδια ενημέρωση, δόθηκαν και λεπτομέρειες για τo deal με την Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίες επιβεβαιώνουν προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν».

Αναβάθμιση στόχων

Ένας από τους στόχους που αναθεωρήθηκαν για τη χρήση του 2025, ήταν η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, η οποία διαμορφώθηκε στο 15% για το 9μηνο με τη διοίκηση να επιθυμεί να τη διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα, ενώ ο προηγούμενος στόχος ήταν το 14%.

Παράλληλα, η τράπεζα είναι ήδη σε τροχιά να ξεπεράσει τα 500 εκατ.ευρώ μερίσματος από τα κέρδη του 2025, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται τώρα στα 0,62 ευρώ, νούμερο που προσεγγίζει το στόχο των 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Η πιστωτική επέκταση ήταν ένα μέγεθος που ξεχώρισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα προχώρησε σε αναθεώρηση του ετήσιου στόχου προς τα πάνω και στα 3,5 δισ.ευρώ, ενώ για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια «χτύπησε» ρεκόρ στην πιστωτική επέκταση των στεγαστικών δανείων, τα οποία σημείωσαν πιστωτική επέκταση 45 εκατ. ευρώ το τρίμηνο και 190 εκατ. ευρώ το 9μηνο. Όπως μάλιστα εξήγησε και ο Χ. Μεγάλου, το Σπίτι μου ΙΙ αν και «επιτυχημένο» , οι εκταμιεύσεις του δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η διοίκηση αναμένει καθαρή αύξηση των στεγαστικών δανείων ούτως ή άλλως.

Εθνική Ασφαλιστική

Στα τέλη του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και για τη χρήση του 2025, θα ενοποιηθούν τα αποτελέσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ τότε πρόκειται να ανακοινωθεί επίσης και το ανανεωμένο business plan το οποίο που θα ενσωματώνει τις νέες στρατηγικές για την εξαγορά, σύμφωνα με τα όσα είπε ο CFO της Τράπεζας Πειραιώς στην ενημέρωση των διεθνών αναλυτών επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν».

Η ηγετική θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Μεγάλου κατά την παρουσίαση των αναλυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα όσον αφορά τα ενεργά δάνεια, τις καταθέσεις, τη διαμεσολάβηση σε μετοχές και το δίκτυο, ενώ κατατάσσεται στο ίδιο επίπεδο και λίγο πάνω από το μέσο όρο σε όλους τους σημαντικούς δείκτες απόδοσης (KPI) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα: