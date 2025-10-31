Γιώργος Μαργώνης: Χτίζοντας το εργοστάσιο του μέλλοντος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα για κάθε βιοµηχανία που επιδιώκει να παραµείνει ανταγωνιστική και βιώσιµη σε έναν κόσµο που αλλάζει ραγδαία.

Στον κλάδο της καπνοβιοµηχανίας, η Παπαστράτος ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος, επενδύοντας σε τεχνολογικές λύσεις και αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως καταλύτη της εξέλιξης.

Στην καρδιά αυτής της µεταµόρφωσης βρίσκεται ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. Με περισσότερα από 20 χρόνια εµπειρίας στον οργανισµό, στον οποίο εντάχθηκε το 2001, και µε θητείες σε καίριες θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στη Philip Morris International, ο κ. Μαργώνης γνωρίζει σε βάθος τη δυναµική και τις προοπτικές της Παπαστράτος.

Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο βιοµηχανικό οργανισµό, µε αιχµή του δόρατος την παραγωγή και εξαγωγή καινοτόµων προϊόντων θερµαινόµενου καπνού. Η στρατηγική της εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: τεχνολογική καινοτοµία µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και ανθρωποκεντρική διοίκηση, ενσωµατώνοντας ενεργά τους εργαζοµένους στη νέα εποχή της Βιοµηχανίας 4.0.

Ο Γιώργος Μαργώνης υπογραµµίζει µε συνέπεια ότι η αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος επενδύει συστηµατικά στο ανθρώπινο δυναµικό της, ενισχύοντας την επαγγελµατική ανάπτυξη και την προσαρµοστικότητα των ανθρώπων της στις απαιτήσεις της νέας βιοµηχανικής εποχής. Η συνεχής εκπαίδευση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η δηµιουργία ευκαιριών εξέλιξης αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της εταιρείας.

Η Παπαστράτος αποδεικνύει στην πράξη τι σηµαίνει σύγχρονη βιοµηχανική καινοτοµία, επενδύοντας στον µετασχηµατισµό που θα διαµορφώσει το εργοστάσιο του µέλλοντος. Η εταιρεία υλοποιεί έναν εκτενή τεχνολογικό µετασχηµατισµό, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, big data και τεχνητή νοηµοσύνη µε στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί ως µοχλός ενίσχυσης της απόδοσης και της δηµιουργικότητάς του, προσθέτοντας ουσιαστική αξία σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Ο στόχος είναι η δηµιουργία ενός οργανισµού πιο ευέλικτου, αποδοτικού και προσανατολισµένου στη συνεχή βελτίωση, ικανού να ανταποκρίνεται δυναµικά στις προκλήσεις της σύγχρονης βιοµηχανίας.

Η συνεισφορά στην οικονομία

Η οικονοµική συνεισφορά της Παπαστράτος είναι ουσιαστική για την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. Αποτελεί πρότυπο εξωστρεφούς βιοµηχανίας, µε στρατηγική έµφαση στην καινοτοµία και έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και πάνω από το 90% της παραγωγής της να κατευθύνεται σε διεθνείς αγορές, η εταιρεία ξεπερνά τα 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε αξία εξαγωγών. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, ενισχύει ουσιαστικά όχι µόνο την εθνική οικονοµία, αλλά και την παγκόσµια εικόνα της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Παράλληλα η έµφαση στη διαφάνεια και στη συµπερίληψη είναι εξίσου κοµβική. Στον πυρήνα της στρατηγικής του Γιώργου Μαργώνη παραµένει η αξιοπιστία και η οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Όπως ο ίδιος έχει επισηµάνει, «η εµπιστοσύνη χτίζεται µε χρόνο, συνέπεια και ειλικρίνεια».

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Παπαστράτος διαµορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την ευηµερία των ανθρώπων της. Πολιτικές όπως η επιπλέον παροχές για τη στήριξη της γονεϊκότητας (επιπλέον γονική άδεια ανεξαρτήτως φύλου, οικονοµική ενίσχυση για κάθε νέα γέννηση, κάλυψη εξόδων για βρεφονηπιακούς σταθµούς, πρόγραµµα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζοµένων, επιπλέον επίδοµα για πολύτεκνες οικογένειες ή για οικογένειες µε παιδιά µε αναπηρία), η υλοποίηση προγραµµάτων ψυχικής υγείας και ευεξίας, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της προσέγγισης. Η δέσµευση της εταιρείας στην ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού αναγνωρίζεται σταθερά µέσα από σηµαντικές διακρίσεις, έχοντας αναδειχθεί φέτος για 5η συνεχή χρονιά ως ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα και βραβευθεί ως Top Employer για 11η φορά, έχει επαναπιστοποιηθεί ως Equal Pay & Opportunities εργοδότης.

Με σταθερότητα, µακροπρόθεσµο όραµα και προσήλωση στην αξία του ανθρώπου, ο Γιώργος Μαργώνης ενισχύει τη θέση της Παπαστράτος στο διεθνές επιχειρηµατικό τοπίο ως υπόδειγµα βιώσιµης και κοινωνικά υπεύθυνης βιοµηχανίας.

To όραμά του

«Η βιομηχανία αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης κυρίως σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικών προκλήσεων. Στην Παπαστράτος, επενδύουμε στρατηγικά στην καινοτομία, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο μια Ελλάδα χωρίς τσιγάρο. Από το 2017 έχουμε επενδύσει πάνω από 700 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Χτίζουμε το Εργοστάσιο του Μέλλοντος, αξιοποιώντας ρομποτικά συστήματα, big data και τεχνητή νοημοσύνη, με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προόδου που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Το μέλλον δεν το περιμένουμε – το δημιουργούμε».